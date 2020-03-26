Оккупанты четыре раза обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного вооружения

26 марта, 2020, 18:33

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг выпустил 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям Объединенных сил вблизи Павлополя. Защитников Талаковки противник обстрелял из гранатометов различных систем, а защитников Славного из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ.

Кроме этого, враг в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав 3 мины.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

Объединенные силы и в дальнейшем будут открывать огонь на факты нарушений режима перемирия со стороны противника. Враг будет нести потери за свои преступные и опасные действия.

Сегодня, 26 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.