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Espreso.tvОбществоОфис президента дал советы относительно карантина жителям оккупированного Крыма

Офис президента дал советы относительно карантина жителям оккупированного Крыма

Офис президента призывает жителей оккупированного Крыма соблюдать правила гигиены и дезинфекции, по возможности - переходить на дистанционную работу и оставаться дома

Об этом сообщили в ОП.

"Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей. Также очень важно обратить внимание на безопасность людей пожилого возраста, которые являются группой риска, и детей. В случае выявления симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу", - говорится в сообщении.

Офис советует получать информацию со страниц официальных ведомства, а о позиции и действии власти на защиту и поддержку связей с гражданами в Крыму узнавать на сайте Представительства президента в АРК и его страницах в сети.

Также жителям оккупированного полуострова предлагают для консультаций "по актуальным крымским вопросам" обращаться в Представительство по номеру горячей телефонной линии 0800502192 или по телефону +380 (552) 49-59-39.

 

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