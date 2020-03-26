Офис президента дал советы относительно карантина жителям оккупированного Крыма
Об этом сообщили в ОП.
"Воздержитесь от путешествий и посещения мест с большим скоплением людей. Также очень важно обратить внимание на безопасность людей пожилого возраста, которые являются группой риска, и детей. В случае выявления симптомов болезни (повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание) самоизолируйтесь и обращайтесь к врачу", - говорится в сообщении.
Офис советует получать информацию со страниц официальных ведомства, а о позиции и действии власти на защиту и поддержку связей с гражданами в Крыму узнавать на сайте Представительства президента в АРК и его страницах в сети.
Также жителям оккупированного полуострова предлагают для консультаций "по актуальным крымским вопросам" обращаться в Представительство по номеру горячей телефонной линии 0800502192 или по телефону +380 (552) 49-59-39.
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