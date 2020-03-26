Обладатель "Золотого мяча" передал 30 тыс. масок для больницы родного города
Об этом сообщает Marca.
Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, который сейчас тренирует китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд", передал 30 тыс. медицинских масок одной из больниц своего родного города - Неаполя.
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"Я не люблю говорить о таких вещах. Это правильно, что такие люди, как я, первыми приходят на помощь. Ситуация повлияла на меня, и так я хочу показать, что близок к своим людям. Я не люблю говорить о таком публично, надеюсь, мое пожертвование будет полезным ", - сказал Каннаваро.
Фабио Каннаваро стал обладателем "Золотого мяча" в 2006 году после победы сборной Италии в чемпионате мира.
На клубном уровне он играл за "Наполи", Парму "," Интер "," Ювентус "и" Реал ".
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