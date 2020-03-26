Обладатель "Золотого мяча" передал 30 тыс. масок для больницы родного города

26 марта, 2020, 11:44

Обладатель "Золотого мяча" итальянец Фабио Каннаваро купил 30 тыс. медицинских масок для больницы в Неаполе

Об этом сообщает Marca.

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, который сейчас тренирует китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд", передал 30 тыс. медицинских масок одной из больниц своего родного города - Неаполя.

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"Я не люблю говорить о таких вещах. Это правильно, что такие люди, как я, первыми приходят на помощь. Ситуация повлияла на меня, и так я хочу показать, что близок к своим людям. Я не люблю говорить о таком публично, надеюсь, мое пожертвование будет полезным ", - сказал Каннаваро.

Фабио Каннаваро стал обладателем "Золотого мяча" в 2006 году после победы сборной Италии в чемпионате мира.

На клубном уровне он играл за "Наполи", Парму "," Интер "," Ювентус "и" Реал ".

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