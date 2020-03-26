 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОбладатель "Золотого мяча" передал 30 тыс. масок для больницы родного города

Обладатель "Золотого мяча" передал 30 тыс. масок для больницы родного города


фото: Getty Images
Обладатель "Золотого мяча" итальянец Фабио Каннаваро купил 30 тыс. медицинских масок для больницы в Неаполе

Об этом сообщает Marca.

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, который сейчас тренирует китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд", передал 30 тыс. медицинских масок одной из больниц своего родного города - Неаполя.

Читайте также: Месси, Роналду и Гвардиола пожертвовали по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

"Я не люблю говорить о таких вещах. Это правильно, что такие люди, как я, первыми приходят на помощь. Ситуация повлияла на меня, и так я хочу показать, что близок к своим людям. Я не люблю говорить о таком публично, надеюсь, мое пожертвование будет полезным ", - сказал Каннаваро.

Фабио Каннаваро стал обладателем "Золотого мяча" в 2006 году после победы сборной Италии в чемпионате мира.

На клубном уровне он играл за "Наполи", Парму "," Интер "," Ювентус "и" Реал ".

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать