Нужно выделять деньги на еще живых людей до 65, а не на трупы, - Емец о коронавирусе
Об этом глава Минздрава Илья Емец заявил в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ.
Емец отметил, что и государство, и бизнес должны сделать все, чтобы все украинцы имели возможность при необходимости получить тест на коронавирус без проблем.
Однако он подчеркнул, что прежде всего деньги нужно тратить на младшие поколения, а не на "трупы".
Емец отметил, что всем прекрасно известно, сколько людей в возрасте 65+ живет в Украине, и финансисты при проведении соответствующих расчетов, предусматривают, что определенные средства тратить на людей, которые "еще живы".
Кроме того, министр отметил, что 65 лет, к сожалению, - это средняя продолжительность жизни для мужчин в Украине.
"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты - и экспресс, и серологические - были массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей от 65 лет. Хотя это и обидно, но продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. я не шучу и не пугаю. я постоянно говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы", - отметил Емец.
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