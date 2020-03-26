Непобедимый украинский тяжеловес показал, как спаррингует с Усиком

26 марта, 2020, 14:10

Непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что помогает готовиться Александру Усику к бою против британца Дерека Чисоры

Об этом Сиренко написал в facebook.

Он выложил фото из тренировочного лагеря Усика и написал: "Всегда честь работать с лучшими».

Сейчас Усик готовится ко второму бою в супертяжелом весе против Дерека Чисоры.

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Владислав Сиренко является одним из спарринг-партнеров соотечественника. На профессиональном ринге он выиграл все свои 13 поединков.

24 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой между украинским боксером и британцем Дереком Чисорой придется перенести из-за пандемии коронавируса.

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