Непобедимый украинский тяжеловес показал, как спаррингует с Усиком
26 марта, 2020, 14:10
Непобедимый украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что помогает готовиться Александру Усику к бою против британца Дерека Чисоры
Об этом Сиренко написал в facebook.
Он выложил фото из тренировочного лагеря Усика и написал: "Всегда честь работать с лучшими».
Сейчас Усик готовится ко второму бою в супертяжелом весе против Дерека Чисоры.
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Владислав Сиренко является одним из спарринг-партнеров соотечественника. На профессиональном ринге он выиграл все свои 13 поединков.
- 24 марта промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бой между украинским боксером и британцем Дереком Чисорой придется перенести из-за пандемии коронавируса.
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