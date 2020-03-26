Нардеп "слуга" Лерос обратился к Баканову: требует объяснить предоставление госохраны застройщику-соратнику Черновецкого
Депутатское обращение Гео Лерос обнародовал на Facebook.
"Не успел шредер остыть от уничтоженных документов при обыске СБУ на Музейном переулке по делу о хищении миллиардов фирмой Комарницкого "Экобудтрейд", как появилась информация, что Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ "Альфа" теперь уже охраняет главного коррупционера столицы (имеется в виду Комарницкий, - Ред.), - заявил Лерос в комментарии к депутатскому обращению.
Он добавил, что у него много фактов относительно данного дела и обратился к Баканову:
"Я обращаюсь к главе СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об охране гражданина Комарницкого спецподразделением "Альфа", а в случае подтверждения объяснить основания того, что спецподразделение СБУ охраняет главного коррупционера столицы, что является нарушением закона".
Справка: Денис Комарницкий член команды Леонида Черновецкого. В 2011 году соглава фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий был задержан за разбойное нападение . 8 апреля 2011, в помещении Киевской мэрии СБУ задержала Дениса Комарницкого. В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил экс-соглаву депутатской фракции Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете, депутата Киевсовета Дениса Комарницкого к двум годам условно. Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве побил адвоката Гранцева, отобрав у него чемодан с $ 20 тыс.
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