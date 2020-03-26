Нардеп "слуга" Лерос обратился к Баканову: требует объяснить предоставление госохраны застройщику-соратнику Черновецкого

26 марта, 2020, 15:07

Депутат от фракции "Слуги народа" Гео Лерос направил главе СБУ Ивану Баканову обращение: хочет выяснить, оказывалась ли государственная охрана "альфы" застройщику Денису Комарницкому

Депутатское обращение Гео Лерос обнародовал на Facebook.

"Не успел шредер остыть от уничтоженных документов при обыске СБУ на Музейном переулке по делу о хищении миллиардов фирмой Комарницкого "Экобудтрейд", как появилась информация, что Ермак поспособствовал тому, что спецподразделение СБУ "Альфа" теперь уже охраняет главного коррупционера столицы (имеется в виду Комарницкий, - Ред.), - заявил Лерос в комментарии к депутатскому обращению.

Он добавил, что у него много фактов относительно данного дела и обратился к Баканову:

"Я обращаюсь к главе СБУ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об охране гражданина Комарницкого спецподразделением "Альфа", а в случае подтверждения объяснить основания того, что спецподразделение СБУ охраняет главного коррупционера столицы, что является нарушением закона".

Справка: Денис Комарницкий член команды Леонида Черновецкого. В 2011 году соглава фракции Блока Черновецкого в Киевсовете Денис Комарницкий был задержан за разбойное нападение . 8 апреля 2011, в помещении Киевской мэрии СБУ задержала Дениса Комарницкого. В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил экс-соглаву депутатской фракции Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете, депутата Киевсовета Дениса Комарницкого к двум годам условно. Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве побил адвоката Гранцева, отобрав у него чемодан с $ 20 тыс.

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