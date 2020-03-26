На Закарпатье первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Мукачева

26 марта, 2020, 21:41

Первый в Закарпатской области случай инфицирования коронавирусом COVID-19 подтвердили у женщины из Мукачева

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

"Жительница г. Мукачево попала в областную инфекционную больницу во вторник 24 марта. В Мукачево ей провели тест методом ПЦР и установили коронавирусную инфекциею. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, анализы пациентки направили в Киев", - говорится в сообщении.

26 марта столичная лаборатория МЗ подтвердила диагноз.

По имеющимся данным, в настоящее время женщина находится в удовлетворительном состоянии.

В Закарпатской ОГА заявляют, что установили всех, кто контактировал с инфицированным. Им рекомендовали находиться на 14-дневной самоизоляции.

В подъезде дома инфицированной и на прилегающей территории провели дезинфекцию.

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