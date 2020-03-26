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Espreso.tvОбществоНа Ивано-Франковщине коронавирус обнаружили у полицейского, его коллеги пройдут экспресс-тесты

На Ивано-Франковщине коронавирус обнаружили у полицейского, его коллеги пройдут экспресс-тесты

Коронавирусом заболел работник полиции в Ивано-Франковской области, около 20 его коллег, с которыми контактировал больной, пройдут экспресс-тестирование на наличие инфекции

Об этом сообщил главный санитарный врач области Руслан Савчук и руководитель полиции Прикарпатья Владимир Голубош на брифинге в ОГА.

"По двум полицейских. По полицейскому - есть лабораторно подтвержденный Covid-19, он находится в больнице, состояние его здоровья средней степени тяжести. Круг контактных лиц известен. Проводится дезинфекция помещений, где он находился, контактные лица уже на самоизоляции. Другая полицейская, которая была с ним тогда в одной группе и оказывала помощь по той экстренной помощи, чтобы госпитализировать наши первые случаи, по ней лабораторно отрицательный результат исследования, но она также находится на самоизоляции ", - говорится в сообщении.

По словам руководителя полиции Прикарпатья Владимира Голубоша, около 20 коллег полицейского, у которого обнаружили коронавирус, пройдут экспресс-тесты на Covid-19.

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