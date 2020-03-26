На свете более полумиллиона зараженных коронавирусом

26 марта, 2020, 22:10

Сейчас в мире зафиксировано более 521 тыс. заражений коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Среди всех инфицированных 120996 человек вылечились, а 23 067 - умерли.

Больше всего заражений в:

81782 в Китае;

80589 в Италии;

76514 в США.

56197 в Испании;

43646 в Германии.

Больше всего людей умерло в Италии - пока сообщается о 8215 смертях.