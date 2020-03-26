На свете более полумиллиона зараженных коронавирусом
26 марта, 2020, 22:10
Сейчас в мире зафиксировано более 521 тыс. заражений коронавирусом
Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Среди всех инфицированных 120996 человек вылечились, а 23 067 - умерли.
Больше всего заражений в:
- 81782 в Китае;
- 80589 в Италии;
- 76514 в США.
- 56197 в Испании;
- 43646 в Германии.
Больше всего людей умерло в Италии - пока сообщается о 8215 смертях.
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