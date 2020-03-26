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Espreso.tvОбществоНа свете более полумиллиона зараженных коронавирусом

На свете более полумиллиона зараженных коронавирусом

Сейчас в мире зафиксировано более 521 тыс. заражений коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Среди всех инфицированных 120996 человек вылечились, а 23 067 - умерли.

Больше всего заражений в:

  • 81782 в Китае;
  • 80589 в Италии;
  • 76514 в США.
  • 56197 в Испании;
  • 43646 в Германии.

Больше всего людей умерло в Италии - пока сообщается о 8215 смертях.

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