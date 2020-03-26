На Ровенском стадионе обрушилась трибуна
26 марта, 2020, 17:45
На стадионе "Авангард", в Ровно, обрушилась часть трибуны
Об этом сообщает телеграмм канал ровенского клуба.
Обрушение произошло из-за некачественной работы при строительстве стадиона во времена СССР.
"Мы начали демонтировать эту трибуну в пятницу, а в понедельник должны были продолжить, но в воскресенье произошло саморазрушение. Далее проектанты должны провести дополнительное обследование всей трибуны и принять вместе с заказчиком решение, что делать дальше", - сказал директор компании, которая проводит реконструкцию арены.
Реконструированная арена должна стать домашним стадионом футбольного клуба "Верес".
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