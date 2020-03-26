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Espreso.tvОбществоНа Львовщине к врачам с подозрением на коронавирус обратились еще 5 человек

На Львовщине к врачам с подозрением на коронавирус обратились еще 5 человек

Ночью и утром 26 марта во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 5 человек

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Пациенты прибыли из Львова, Нового Раздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 53 человека. На самоизоляции находятся 54 человека.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратились 144 человека.

По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 115 человек. У двух пациентов - положительный результат теста. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

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