На Львовщине к врачам с подозрением на коронавирус обратились еще 5 человек
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
Пациенты прибыли из Львова, Нового Раздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 53 человека. На самоизоляции находятся 54 человека.
Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID-19 обратились 144 человека.
По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 115 человек. У двух пациентов - положительный результат теста. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.
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- Напомним, что в Тернопольской области на Covid19 уже заболели четверо врачей .
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