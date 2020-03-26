На каналах Общественного будут транслировать богослужение шесть церквей

26 марта, 2020, 18:00

В эфире общественного канала "UA: Первый" и "UA Культура" будут транслировать воскресные богослужения шести церквей

Об этом сообщает Общественное ДМ .

"В воскресенье, 29 марта, в эфире общественного канала "UA: Первый" покажут богослужение Римско-католической церкви Украины, Православной церкви Украины и Греко-Католической церкви Украины. На "UA: Культуре" будут транслировать богослужение Церкви евангельских христиан-баптистов и Украинской Христианской евангельской Церкви ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 9:30 будет воскресная месса Римско-католической церкви в Украине. В 10:00 - божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины и всеукраинская молитва. 11:30 - воскресная литургия украинской Греко-Католической церкви.

"UA Культура" в субботу, 28 марта в 10:00 будет транслировать богослужение Церкви адвентистов седьмого дня.

В воскресенье в 12:30 на "UA: Культуре" будет трансляция воскресного богослужения Церкви евангельских христиан-баптистов. В 13:00 - воскресное богослужение Украинской Христианской Евангельской Церкви. В 13:30 - воскресное богослужение Украинской Церкви христиан веры евангельской.

Отмечается, что менеджеры Общественного вещания ведут переговоры с другими церквями о трансляции. Более подробное расписание будет известно в ближайшее время.

Богослужения будут транслировать еженедельно до конца карантина.