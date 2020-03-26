На каналах Общественного будут транслировать богослужение шесть церквей
Об этом сообщает Общественное ДМ .
"В воскресенье, 29 марта, в эфире общественного канала "UA: Первый" покажут богослужение Римско-католической церкви Украины, Православной церкви Украины и Греко-Католической церкви Украины. На "UA: Культуре" будут транслировать богослужение Церкви евангельских христиан-баптистов и Украинской Христианской евангельской Церкви ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 9:30 будет воскресная месса Римско-католической церкви в Украине. В 10:00 - божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе Православной церкви Украины и всеукраинская молитва. 11:30 - воскресная литургия украинской Греко-Католической церкви.
"UA Культура" в субботу, 28 марта в 10:00 будет транслировать богослужение Церкви адвентистов седьмого дня.
В воскресенье в 12:30 на "UA: Культуре" будет трансляция воскресного богослужения Церкви евангельских христиан-баптистов. В 13:00 - воскресное богослужение Украинской Христианской Евангельской Церкви. В 13:30 - воскресное богослужение Украинской Церкви христиан веры евангельской.
Отмечается, что менеджеры Общественного вещания ведут переговоры с другими церквями о трансляции. Более подробное расписание будет известно в ближайшее время.
Богослужения будут транслировать еженедельно до конца карантина.
- Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав дал несколько советов, как во время пандемии коронавируса служить страстные и пасхальные богослужения.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-