На Буковине трое выздоровели после заражения коронавирусом
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Hromadske .
"Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция", - сказал он.
Осачук уточнил, что среди этих трех людей есть один ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.
В то же время он рассказал, что 26 марта в Черновицкой области проверили 20 образцов, из которых 5 дали положительный результат - то есть это 5 новых случаев инфицирования на Буковине.
"Среди новых выявленных фактов инфицирования мы имеем двух женщин и трех мужчин, среди них двое детей 2 и 11 лет. Возраст взрослых до 40 лет", - уточнил глава ОГА.
Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.
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