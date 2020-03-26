На Буковине трое выздоровели после заражения коронавирусом

26 марта, 2020, 19:35

По состоянию на 26 марта в Черновицкой области официально подтверждены 3 новых случая выздоровления от коронавируса

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Hromadske .

"Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция", - сказал он.

Осачук уточнил, что среди этих трех людей есть один ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.

В то же время он рассказал, что 26 марта в Черновицкой области проверили 20 образцов, из которых 5 дали положительный результат - то есть это 5 новых случаев инфицирования на Буковине.

"Среди новых выявленных фактов инфицирования мы имеем двух женщин и трех мужчин, среди них двое детей 2 и 11 лет. Возраст взрослых до 40 лет", - уточнил глава ОГА.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения в области возросло до 47 человек.