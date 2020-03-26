Мир потерял одну из возможностей в борьбе с коронавирусом, важно не упустить второй шанс, - ВОЗ

26 марта, 2020, 12:54

Всемирная организация здравоохранения считает, что страны еще месяц или два назад должны были принять жесткие меры для борьбы с коронавирусом

Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, пишет CNN.

"Время действовать прошел месяц или два месяца назад ... Но мы все еще верим, что есть возможность [для сдерживания коронавируса]", - сказал он.

"Вирус является врагом номер один", - добавил глава ВОЗ.

Гебреесус подчеркнул, что мир не должен упустить второй шанс, чтобы замедлить распространение COVID-19.

По его словам, закрытие стран на карантин создало второе окно возможностей. Для того чтобы не потерять и эту возможность, ВОЗ рекомендует обучать медицинских работников, проверять все подозрения, расширить доступ к тестированию, определить и установить оборудование, необходимое для лечения и изоляции пациентов, переориентировать все правительство на подавление и контроль COVID-19.

"Эти меры являются лучшим способом подавления и пресечения распространения коронавируса, чтобы при снятии ограничений не началась новая волна", - заявил он.

Напомним, что 25 марта, спустя почти три месяца после обнаружения нового коронавируса в Китае, количество смертей превысило 20 000.

Крупнейшим центром распространения коронавируса в мире остается Италия, где с начала эпидемии умерли 7503 человека. Испания занимает второе место в мире по количеству смертей, где зарегистрировали 3434 случаев смерти.