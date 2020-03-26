Минцифры работает над приложением, которое будет предупреждать о возможном контакте с зараженными коронавирусом
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью ЭП.
"Речь идет об обязательном контроле для больных и добровольный - для тех, кто самоизолировался, через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Уверен, что это поможет остановить распространение вируса ", - отметил Федоров.
Он пояснил, что через приложение больные смогут заказывать продукты и лекарства онлайн, а также сообщать о состоянии здоровья.
Отмечается, что Минцифра планирует работать над мониторингом контакта с больным человеком в будущем.
"Следующим шагом станет реализация мониторинга возможного контакта с больным. Идея заключается в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и других общественных местах. Сразу отмечу, что это добровольно", - подчеркнул министр.
Если пользователь будет добровольно сканировать коды, приложение сможет предупредить его о возможном контакте с больным.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
Читайте также
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов