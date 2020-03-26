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Espreso.tvОбществоМинцифры работает над приложением, которое будет предупреждать о возможном контакте с зараженными коронавирусом

Минцифры работает над приложением, которое будет предупреждать о возможном контакте с зараженными коронавирусом


фото: epravda
Министерство цифровой трансформации работает над приложением, которое будет контролировать соблюдение карантина и самоизоляции, а также предупреждать о возможном контакте с больным COVID-19

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью ЭП.

"Речь идет об обязательном контроле для больных и добровольный - для тех, кто самоизолировался, через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Уверен, что это поможет остановить распространение вируса ", - отметил Федоров.

Он пояснил, что через приложение больные смогут заказывать продукты и лекарства онлайн, а также сообщать о состоянии здоровья.

Отмечается, что Минцифра планирует работать над мониторингом контакта с больным человеком в будущем.

"Следующим шагом станет реализация мониторинга возможного контакта с больным. Идея заключается в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и других общественных местах. Сразу отмечу, что это добровольно", - подчеркнул министр.

Если пользователь будет добровольно сканировать коды, приложение сможет предупредить его о возможном контакте с больным.

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