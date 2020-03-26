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Espreso.tvОбществоМВФ и Всемирный банк призвали страны G20 повременить с взысканием долгов с наиболее бедных стран

МВФ и Всемирный банк призвали страны G20 повременить с взысканием долгов с наиболее бедных стран


фото: reuters
Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны "Большой двадцатки" отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами беднейших стран мира

Об этом говорится в совместном заявлении Всемирного банка и МВФ.

"Вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для беднейших стран. Мы призываем страны-члены G20 приостановить взыскание долгов с таких стран в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями", - говорится в сообщении.

Всемирный банк и МВФ призвали страны G20 определить перечень государств, которые имеют неблагоприятную долговую ситуацию и предоставить предложения по смягчению долговой нагрузки.

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