МВФ и Всемирный банк призвали страны G20 повременить с взысканием долгов с наиболее бедных стран
26 марта, 2020, 15:28
Всемирный банк и Международный валютный фонд призвали страны "Большой двадцатки" отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами беднейших стран мира
Об этом говорится в совместном заявлении Всемирного банка и МВФ.
"Вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для беднейших стран. Мы призываем страны-члены G20 приостановить взыскание долгов с таких стран в соответствии с двусторонними кредитными соглашениями", - говорится в сообщении.
Всемирный банк и МВФ призвали страны G20 определить перечень государств, которые имеют неблагоприятную долговую ситуацию и предоставить предложения по смягчению долговой нагрузки.
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