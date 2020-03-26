MARUV "застряла" в России и заявляет, что консульство ей не помогает выехать

26 марта, 2020, 16:52

Украинская певица MARUV (Анна Корсун), которая недавно давала концерт в России, "застряла" там из-за карантина и теперь не может вернуться в Украину

MARUV записала обращение в Instagram, обвинив украинское консульство в предвзятом отношении и в том, что они недостаточно ей помогают.

"Я просто в шоке! Дозванивалась в украинское консульство, чтобы мне объяснили, как добраться домой, и это наиболее "конченное" консульство, которое может быть. Девушка-оператор просто сбрасывает, даже не берут трубку. Почему в других странах своих граждан защищаются , а в нашей ж * пу вытирают. Это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые находятся в России. И б *** ть, у меня такой паспорт, как у вас, и такие же права мне гарантированные Конституцией, как и вам . Если вы не можете работать нормально, то не работайте. И дело не в том, что я возмущаюсь, чтобы мне вернули домой. Я просто звоню, как обычный человек, чтобы узнать, когда можно вернуться, а мне не предоставляют информацию ", - пожаловалась артистка.