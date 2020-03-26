Киевлян призвали присоединиться к акции "Час Земли" - выключить свет на один час
Об этом сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованный.
"Приглашаю киевлян присоединиться к акции и символически выключить свет 28 марта в 20:30 на один час в домах и офисах. Главная задача акции сосредоточена на сохранении жизни - собственной и близких. Присоединяйтесь! Во время карантина уделите час своей планете", - отметил Мальованный.
Как известно, Час Земли был инициирован в 2007 году Всемирным фондом природы WWF в Австралии с целью привлечь внимание к проблеме изменения климата. Такая мера, кроме символического выключения света на один час, ставит акцент на необходимости ежедневных действий каждого гражданина: в сфере энергоэффективности, экономном использовании ресурсов и достижении гармонии с природой.
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
Читайте также
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов