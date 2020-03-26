Курс валют НБУ: гривня вернулась к падению
26 марта, 2020, 10:24
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 19 копеек
Об этом говорится в данных регулятора.
Таким образом, официальный курс по состоянию на 26 марта установлен на уровне 27,96 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни. День назад - 25 марта - курс был 30,10 гривни.
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