Курс валют НБУ: гривня вернулась к падению

26 марта, 2020, 10:24

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 19 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, официальный курс по состоянию на 26 марта установлен на уровне 27,96 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни. День назад - 25 марта - курс был 30,10 гривни.