 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украине отменили аттестацию в 4-х и 9-х классах

Коронавирус: в Украине отменили аттестацию в 4-х и 9-х классах


фото: zik
Государственную итоговую аттестацию школьников 4-х и 9-х классов в 2020 году не будут проводить из-за карантина

Об этом на брифинге МОН заявила в. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Сообщаю о том, что государственная итоговая аттестация для учащихся 4-го и 9-го класса будет отменена", - сказала Мандзий.

Чиновница также добавила, что все работники учебных заведений на период карантина должны получать гарантированную среднюю заработную плату.

  • Напомним, внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено ориентировочно после 20 июня .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать