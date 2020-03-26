Коронавирус: в Украине отменили аттестацию в 4-х и 9-х классах

26 марта, 2020, 16:55

Государственную итоговую аттестацию школьников 4-х и 9-х классов в 2020 году не будут проводить из-за карантина

Об этом на брифинге МОН заявила в. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Сообщаю о том, что государственная итоговая аттестация для учащихся 4-го и 9-го класса будет отменена", - сказала Мандзий.

Чиновница также добавила, что все работники учебных заведений на период карантина должны получать гарантированную среднюю заработную плату.

Напомним, внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено ориентировочно после 20 июня .

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