Коронавирус: в Украине отменили аттестацию в 4-х и 9-х классах
26 марта, 2020, 16:55
Государственную итоговую аттестацию школьников 4-х и 9-х классов в 2020 году не будут проводить из-за карантина
Об этом на брифинге МОН заявила в. о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
"Сообщаю о том, что государственная итоговая аттестация для учащихся 4-го и 9-го класса будет отменена", - сказала Мандзий.
Чиновница также добавила, что все работники учебных заведений на период карантина должны получать гарантированную среднюю заработную плату.
- Напомним, внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено ориентировочно после 20 июня .
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