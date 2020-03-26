Коронавирус: в Киеве обнаружили шесть новых случаев, всего - 40
26 марта, 2020, 12:25
В Киеве количество зараженных новым коронавирусом возросло до 40 человек
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Сегодня мы получили еще шесть лабораторно подтвержденных случаев заражения. Заболела 35-летняя женщина и пятеро мужчин от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированы в Александровской больнице, один находится дома на самоизоляции. Один 70-летний военнослужащий - в военном госпитале" , - отметил Кличко.
По состоянию на утро 26 марта в Киеве было 34 случая заражения.
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