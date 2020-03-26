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Espreso.tvОбществоКоронавирус: учебный год может завершиться первого июля, - МОН

Коронавирус: учебный год может завершиться первого июля, - МОН


фото: 24tv
Учебный год в Украине может закончиться так, как предусмотрено законодательством, а именно 1 июля

Об этом сообщила и. о. министр образования и науки Любомира Мандзий, передает РБК-Украина .

"Министерство образования разработало несколько сценариев, которые возможны, учитывая ситуацию с коронавирусом. Ожидаем, что карантин продлится до 24 апреля. Но мы понимаем, что могут быть разные варианты. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты, найдем материал обработать тот материал, который мы подаем сейчас дистанционно и подвести итоги. Мы можем говорить сейчас о том, что учебный год в Украине закончится так, как предусмотрено законодательством - это 1 июля ", - заявила Мандзий.

По словам Манди, если ВНО начнут в середине августа, то результаты будут в середине сентября.

При таких условиях вступительная кампания в вузы завершится в середине октября.

"Если мы сможем вернуться за школьные парты и в школу в июне, то вступительная кампания будет продолжена и точно не будет проведена в июле", - отметила Мандзий.

Государственная итоговая аттестация для учащихся 4 и 9 классов будет отменена.

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  • Сроки проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании в 2020 году перенесут на более поздние даты .
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