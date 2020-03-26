Коронавирус: по количеству больных США приблизились к Италии
26 марта, 2020, 07:23
По состоянию на утро 26 марта в мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составляет более 471,7 тысячи
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.
От COVID-19 умерли 21 306 человек, выздоровели - более 114 тысяч.
Согласно данным университета, в США сегодня зафиксированы 69 тыс. 171 случай заражения и 1031 смертельный случай. При этом сообщается, что 616 человек полностью выздоровели.
Таким образом, по количеству больных США почти приблизились к Италии, где известно о более 74 тыс. случаев заражения.
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