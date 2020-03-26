 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКоронавирус: по количеству больных США приблизились к Италии

Коронавирус: по количеству больных США приблизились к Италии


фото: Reuters
По состоянию на утро 26 марта в мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составляет более 471,7 тысячи

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

От COVID-19 умерли 21 306 человек, выздоровели - более 114 тысяч.

Согласно данным университета, в США сегодня зафиксированы 69 тыс. 171 случай заражения и 1031 смертельный случай. При этом сообщается, что 616 человек полностью выздоровели.

Таким образом, по количеству больных США почти приблизились к Италии, где известно о более 74 тыс. случаев заражения.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать