Коронавирус: по количеству больных США приблизились к Италии

26 марта, 2020, 07:23

По состоянию на утро 26 марта в мире количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом составляет более 471,7 тысячи

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса.

От COVID-19 умерли 21 306 человек, выздоровели - более 114 тысяч.

Согласно данным университета, в США сегодня зафиксированы 69 тыс. 171 случай заражения и 1031 смертельный случай. При этом сообщается, что 616 человек полностью выздоровели.

Таким образом, по количеству больных США почти приблизились к Италии, где известно о более 74 тыс. случаев заражения.