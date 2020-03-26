Коронавирус: лидеры G20 договорились совместно бороться с последствиями пандемии

26 марта, 2020, 22:46

Лидеры 20 крупнейших экономик мира (G20) 26 марта заявили о серьезной обеспокоенности из-за пандемии коронавируса и обязались совместно бороться с ее последствиями

Об этом сообщила Радио Свобода .

Так как количество случаев заболевания COVID-19 по всему миру составило почти полмиллиона, лидеры "Группы двадцати" заявили, что "глобальные действия, солидарность и международное сотрудничество" необходимы, как никогда раньше.

Они сделали заявление после проведения экстренного саммита путем видеовызова вместо физических собрания, взяв на себя обязательства выступить единым фронтом против пандемии. Мировые лидеры также заявили, что в нынешних условиях будут совместно работать над тем, чтобы вложить более 5 триллионов долларов в мировую экономику.

Лидеры G20 также заявили, что обеспокоены рисками из-за пандемии коронавируса для наименее развитых стран, вызовы из-за этого для беженцев и перемещенных лиц.

Также 26 марта европейские лидеры провели свой третий "саммит" за три недели, борясь с распространением коронавируса. Лидеры ЕС заявили, что работают над пакетом экономических стимулов и программами для обмена медицинским оборудованием и обеспечением безопасности поставок предметов первой необходимости на фоне ограничений с движением на границах.