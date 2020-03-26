Княжицкий и Синютка передали во львовскую больницу аппарат ИВЛ от Фонда Порошенко

26 марта, 2020, 14:29

Народные депутаты от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий и Олег Синютка передали львовской городской клинической больнице №8 аппарат искусственной вентиляции легких, который уже работает в отделении интенсивной терапии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Эти аппараты спасают жизни, причем они спасают жизни не только во время пандемии коронавируса, но и во время автокатастроф и других случаев. Это очень нужное оборудование и для этой больницы, и для Львова, и в целом для общества. В эту больницу поставили пять аппаратов искусственной вентиляции легких разные благотворители, но их не оплатили. И эти аппараты ИВЛ фактически введены в эксплуатацию. Аппарат, который передали сегодня мы с Олегом Синюткой, первый, который введен в эксплуатацию и уже может реально помогать людям", - отметил Николай Княжицкий

По словам нардепа Олега Синютки, важнейшей задачей сегодня является защита врачей, которые будут работать с больными коронавирусом.

"Они готовы стать первыми, как украинские воины, на борьбу с недугом. И важно, чтобы врач чувствовал себя защищенным. Защищенный индивидуально: респиратором, защитным костюмом, очками, маской. Оснащен, чтобы чувствовать уверенность, а те случаи заболевания врачей, которые мы уже сегодня имеем в Украине, никогда не должны повториться", - подчеркнул Синютка

Также Олег Синютка отметил, что важным вопросом также является обеспечение достойной заработной платы для врачей. Решение, которое было принято Верховной Радой, - двукратное увеличение окладов для всех врачей, по мнению Синютки, должно быть немедленно высполнено, потому что врачи должны получить реальные средства уже сегодня.





"Наши специалисты на самом деле высококвалифицированные и знают много возможностей для того, чтобы помочь пациентам. Специалистам очень часто не хватает технического оборудования: лучшего, самого современного. Поэтому сегодня Фонд Порошенко оплатил аппарат ИВЛ. Очень бы хотел, чтобы эти аппараты всегда стояли как резерв, чтобы они никогда не понадобились, но так же очень важно, чтобы каждый врач и каждый пациент знал, что больница оснащена таким аппаратом, который введен в эксплуатацию и сертифицирован, и возле него стоит профессиональный надежный человек, который знает и умеет как его использовать ", - подчеркнул Синютка

На Львовщине базовой больницей, которая при необходимости будет принимать больных коронавирусом, является областная инфекционная больница. 8-я городская клиническая больница определена резервной. Медицинское учреждение готово принять более 350 больных COVID-19.

"Фонд Порошенко с помощью депутатов "Европейской Солидарности" изучает все особые потребности каждого региона, каждой больнице, и в соответствии с тем, что нужно врачам, именно это мы туда предлагаем", - отметил Николай Княжицкий