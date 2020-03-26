КНДР тайно просила о помощи в борьбе с коронавирусом, - FT
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
Отметим, с начала вспышки коронавируса власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения.
"У правительства есть комплекты для тестирования на COVID-19, и они знают, как их использовать, но количество комплектов недостаточно, поэтому власть обращается с просьбой ко всем организациям, помочь им в этой ситуации", - пишет издание.
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Издание пишет, что, учитывая территориальное расположение страны, КНДР является одной из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса.
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