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Espreso.tvОбществоКНДР тайно просила о помощи в борьбе с коронавирусом, - FT

КНДР тайно просила о помощи в борьбе с коронавирусом, - FT


фото: reuters
Северная Корея (КНДР) тайно обращались к международному сообществу с просьбой помочь увеличить эффективность тестирования на наличие коронавируса нового типа

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отметим, с начала вспышки коронавируса власти КНДР не объявляли ни об одном выявленном случае заражения.

"У правительства есть комплекты для тестирования на COVID-19, и они знают, как их использовать, но количество комплектов недостаточно, поэтому власть обращается с просьбой ко всем организациям, помочь им в этой ситуации", - пишет издание.

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Издание пишет, что, учитывая территориальное расположение страны, КНДР является одной из наиболее уязвимых стран к распространению коронавируса.

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