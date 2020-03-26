Карантин в Украине: Кабмин увеличил допустимое количество пассажиров в транспорте
Об этом говорится в постановлении премьера Дениса Шмыгаля от 25 марта, которое опубликовали на "Правительственном портале".
Вместо отмененной нормы правительство установило, что в трамвае, троллейбусе и автобусе допускается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения.
В то же время для служебного транспорта установили более мягкую норму, согласно которой допускается количество пассажиров в пределах количества мест для сидения.
Принято постановление продолжает до 24 апреля запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
- С 18 марта в наземный транспорт столицы пускали только людей в масках и не более 10 человек одновременно.
Читайте также
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
Читайте также
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-