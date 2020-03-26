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Espreso.tvОбществоКарантин в Украине: Кабмин увеличил допустимое количество пассажиров в транспорте

Карантин в Украине: Кабмин увеличил допустимое количество пассажиров в транспорте

Кабмин отменил норму о том, что во время карантина в общественном транспорте допускается перевозка не более 10 человек одновременно

Об этом говорится в постановлении премьера Дениса Шмыгаля от 25 марта, которое опубликовали на "Правительственном портале".

Вместо отмененной нормы правительство установило, что в трамвае, троллейбусе и автобусе допускается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения.

В то же время для служебного транспорта установили более мягкую норму, согласно которой допускается количество пассажиров в пределах количества мест для сидения.

Принято постановление продолжает до 24 апреля запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

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  • С 18 марта в наземный транспорт столицы пускали только людей в масках и не более 10 человек одновременно.

 

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