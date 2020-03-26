Кабмин переименовал министерство культуры, молодежи и спорта

26 марта, 2020, 15:25

Правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики Украины

Об этом сообщили на странице министерства в Facebook.

"23 марта 2020 года Правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, 10 марта исполняющей обязанности министра культуры назначили Светлану Фоменко

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