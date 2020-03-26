К концу недели на коронавирус проверят военных всех бригад в зоне ООС
Об этом сообщает пресс служба Минобороны.
"На Донетчину представители благотворительного фонда "Возвращайся живым" доставили первую тысячу тест-систем для выявления Covid-19 у военнослужащих ООС.
"Первыми его пройдут наиболее социально активные военнослужащие, которые часто контактируют с другими армейцами и передвигаются по фронту. Сейчас идет сбор биологических материалов для тестирования. В течение недели лаборатория сообщит, есть ли среди военных больные коронавирусом", - говорится в сообщении.
По информации представителя благотворительного фонда "Возвращайся живым" Андрея Рымарука, главная задача - выявить наличие коронавируса на ранней, бессимптомной фазе, когда человек представляет наибольшую опасность для окружающих.
Именно такие тесты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволят локализовать места, где могла появиться болезнь и сдержать ее, изолировав больных.
Это первое в Украине массовое превентивное тестирования, которое происходит с учетом опыта других стран.
В частности, именно массовые использования ПЦР-тестов позволили сдержать, растянуть во времени и снизить фатальность течения эпидемии коронавируса в некоторых странах.
По словам Рымарука, прежде всего были проверены военнослужащие вблизи Мариуполя, где есть один подтвержденный случай заболевания коронавирус, а также те подразделения, которые недавно заехали в район проведения ООС.
"До конца недели тесты пройдут военнослужащие всех бригад, которые несут службу в районе ООС. Сейчас уже протестировано шесть подразделений ", - говорится в сообщении.
После забора биологического материала его направили в киевскую лабораторию, где в ближайшее время станет известно, есть ли среди военнослужащих, которые находятся в районе ООС, носители коронавируса.
"Если такой человек будет обнаружен - его изолируют в специально подготовленные и оборудованные для этого изоляторы и будут лечить. Сейчас я видел, что в каждой бригаде и в госпиталях такие изоляторы есть ", - цитирует Рымарука пресс-служба.
Кроме ПЦР-тестов, представители фонда "Возвращайся живым" также доставили в район ООС маски и противовирусные препараты.
- Вооруженные силы Украины продолжают получать помощь от волонтеров - респираторы и антивирусные препараты.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-