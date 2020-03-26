К концу недели на коронавирус проверят военных всех бригад в зоне ООС

26 марта, 2020, 16:31

К концу недели тесты на COVID-19 пройдут военнослужащие всех бригад, которые несут службу в районе ООС

Об этом сообщает пресс служба Минобороны.

"На Донетчину представители благотворительного фонда "Возвращайся живым" доставили первую тысячу тест-систем для выявления Covid-19 у военнослужащих ООС.

"Первыми его пройдут наиболее социально активные военнослужащие, которые часто контактируют с другими армейцами и передвигаются по фронту. Сейчас идет сбор биологических материалов для тестирования. В течение недели лаборатория сообщит, есть ли среди военных больные коронавирусом", - говорится в сообщении.

По информации представителя благотворительного фонда "Возвращайся живым" Андрея Рымарука, главная задача - выявить наличие коронавируса на ранней, бессимптомной фазе, когда человек представляет наибольшую опасность для окружающих.

Именно такие тесты для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволят локализовать места, где могла появиться болезнь и сдержать ее, изолировав больных.

Это первое в Украине массовое превентивное тестирования, которое происходит с учетом опыта других стран.

В частности, именно массовые использования ПЦР-тестов позволили сдержать, растянуть во времени и снизить фатальность течения эпидемии коронавируса в некоторых странах.

По словам Рымарука, прежде всего были проверены военнослужащие вблизи Мариуполя, где есть один подтвержденный случай заболевания коронавирус, а также те подразделения, которые недавно заехали в район проведения ООС.

"До конца недели тесты пройдут военнослужащие всех бригад, которые несут службу в районе ООС. Сейчас уже протестировано шесть подразделений ", - говорится в сообщении.

После забора биологического материала его направили в киевскую лабораторию, где в ближайшее время станет известно, есть ли среди военнослужащих, которые находятся в районе ООС, носители коронавируса.

"Если такой человек будет обнаружен - его изолируют в специально подготовленные и оборудованные для этого изоляторы и будут лечить. Сейчас я видел, что в каждой бригаде и в госпиталях такие изоляторы есть ", - цитирует Рымарука пресс-служба.

Кроме ПЦР-тестов, представители фонда "Возвращайся живым" также доставили в район ООС маски и противовирусные препараты.