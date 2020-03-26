Google оцифрует более 100 тысяч книг по 16-19 веков и выложит в свободный доступ
26 марта, 2020, 11:33
При поддержке властей бельгийского города Антверпен Google оцифрует более 100 тысяч книг, которые выдали в XVI-XIX веках
Об этом говорится в официальном блоге Google.
Музей Плантена-Моретуса предоставит для оцифровки более 32 тысяч книг, а библиотека Хендрик - более 60 тысяч книг.
Все оцифрованные книги будут в свободном доступе в Google Books и на сайтах музея и библиотеки.
Книги начнут оцифровывать в начале 2021 года. В Google ожидают, что весь процесс будет продолжаться три года. Однако отсканированные книги будут постепенно становиться доступными.
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