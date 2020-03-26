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Espreso.tvОбществоGoogle оцифрует более 100 тысяч книг по 16-19 веков и выложит в свободный доступ

Google оцифрует более 100 тысяч книг по 16-19 веков и выложит в свободный доступ

При поддержке властей бельгийского города Антверпен Google оцифрует более 100 тысяч книг, которые выдали в XVI-XIX веках

Об этом говорится в официальном блоге Google.

Музей Плантена-Моретуса предоставит для оцифровки более 32 тысяч книг, а библиотека Хендрик - более 60 тысяч книг.

Все оцифрованные книги будут в свободном доступе в Google Books и на сайтах музея и библиотеки.

Книги начнут оцифровывать в начале 2021 года. В Google ожидают, что весь процесс будет продолжаться три года. Однако отсканированные книги будут постепенно становиться доступными.

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