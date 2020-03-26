Геращенко: "Европейская Солидарность" призывает власть принять "антиколомойский" закон и разблокировать сотрудничество с МВФ

26 марта, 2020, 10:49

"Европейская Солидарность" не поддерживает норму законопроекта о компенсации бывшим владельцам ПриватБанка и призывает власть разблокировать сотрудничество с Международным валютным фондом, приняв антиколомойский закон

Об этом сказала сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в комментарии журналистам перед началом согласительного совета.

По мнению Геращенко, в ситуации экономического кризиса, когда миллионы украинцев оказались перед угрозой потерять даже минимальные доходы, выплачивать многомиллиардные компенсации бывшим владельцам ПриватБанка недопустимо.

«Сейчас мы увидели, ночью нам прислали законопроект, который правительство предлагает на рассмотрение парламента, там есть несколько чрезвычайно критических моментов. Первое. Если говорить о так называемом пакете МВФовских законов, в частности, о банках, там до сих пор предусмотрена эта норма - компенсации бывшим владельцам ПриватБанка. То есть, это означает, что в условиях, когда каждый украинец сегодня теряет из-за фактически потери работы из-за этого вынужденного карантина, у украинцев пытаются забрать средства для того, чтобы оплатить эти компенсации», - сказала Геращенко.

Она отметила, что фракция не будет поддерживать эту норму.

«Конечно, мы никогда не будем поддерживать эту норму, хотя в целом за этот закон МВФовский, если изымается эта норма, наша политическая сила будет голосовать», - добавила Геращенко.