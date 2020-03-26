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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" Цыганков завел Instagram для своей собаки

Футболист "Динамо" Цыганков завел Instagram для своей собаки


фото: instagram.com/viktortsygankov
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков призвал подписаться на Instagram своего домашнего любимца Лаки

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram собаки.

Лидер "Динамо" решил разделить свою популярность со своим псом Лаки, у Цыганкова 100 тыс. подписчиков в Instagram, а новый аккаунт "Nice Lucky Man" уже насчитывает 632 читатели.

В текущем сезоне 22-летний украинец провел 31 матч за киевское "Динамо", забил 11 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Виктора Цыганкова составляет 20 млн евро.

 

 

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