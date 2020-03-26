Емец о коронавирусе: Если нам и дальше будут мешать, число жертв может быть катастрофическим

26 марта, 2020, 09:12

Количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы

Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец в своем видеообращении.

По словам главы Минздрава, украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако пока его распространение еще можно локализовать.

"Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый - профилактика, то есть не впустить вирус. Европа и Украина этого не смогли сделать. Второй - это локализация катастрофы. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Третий этап - лечение. К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, число жертв может быть катастрофическим", - заявил он.

Емец подчеркнул, что терапевтические методы "уже не спасут ситуацию".

"Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно, хирургически", - подчеркнул министр.