Емец о коронавирусе: Если нам и дальше будут мешать, число жертв может быть катастрофическим
Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец в своем видеообращении.
По словам главы Минздрава, украинская медицинская система не готова к лечению коронавируса, однако пока его распространение еще можно локализовать.
"Из опыта китайских врачей можно выделить три основных столпа преодоления инфекции и ее последствий. Первый - профилактика, то есть не впустить вирус. Европа и Украина этого не смогли сделать. Второй - это локализация катастрофы. Сейчас мы еще способны жесткими мерами локализовать распространение инфекции. Третий этап - лечение. К сожалению, мы должны констатировать, медицинская система Украины к нему не готова по многим причинам. Если нам и дальше будут мешать, число жертв может быть катастрофическим", - заявил он.
Емец подчеркнул, что терапевтические методы "уже не спасут ситуацию".
"Уже невозможно спасать жизни только масками и дезинфекторами. Надо действовать решительно, хирургически", - подчеркнул министр.
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