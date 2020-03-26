Эффективный антикризисный штаб, в приоритете защита медиков, людей пожилого возраста и поддержка экономики - Порошенко определил неотложные задачи власти для преодоления последствий эпидемии

26 марта, 2020, 11:15

Антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и представителей парламента. Приоритетные задачи - обеспечение медицинских работников, защита людей пенсионного возраста и срочные антикризисные экономические меры

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко .

О ходе дискуссии на расширенном совещании в парламенте на своей странице в Facebook написала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

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"Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь не столько о поддержке медицины и врачей, как о выплатах внешних долгов. П.Порошенко определил позицию "Европейской Солидарности" - антикризисный штаб при президенте должен работать при участии чиновников и депутатов, приоритет должен быть - защита пожилых людей, медиков и защита экономики. Катастрофа происходит с компенсацией НДС, снова, как во времена Азарова, корректируется в ручном режиме. Мы категорически против снятия статей поддержки фермеров . Нужно вместе бороться с повышением цен, подорожанием продуктов. Государство должно защитить бедных, самых незащищенных, через создание фонда продуктового для стабилизации цен на самые необходимые продукты. Также Порошенко выступил с инициативой зеленого коридора и воздушного моста для поставок гуманитарной медицинской помощи для борьбы с короновирусом", - сообщает Ирина Геращенко.

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