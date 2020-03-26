 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДва автобуса и фура столкнулись на трассе Киев-Одесса: погибли двое, четверо пострадали

Два автобуса и фура столкнулись на трассе Киев-Одесса: погибли двое, четверо пострадали


фото: ДСНС
Утром 26 марта на 54-м километре автодороги Киев-Одесса столкнулись грузовой автомобиль Mersedes и 2 автобуса "ПАЗ", в результате чего два человека погибли и еще четверо были травмированы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

"С помощью гидравлического инструмента спасатели осуществили деблокирование пострадавших из искореженных автомобилей и передали работникам медицинской помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия 2 водителя погибли на месте и четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что пришлось деблокировать пострадавших в результате ДТП с помощью гидравлических инструментов.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 2 водителя погибли на месте и четыре человека пострадали", - добавили в ГСЧС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать