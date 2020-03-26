Два автобуса и фура столкнулись на трассе Киев-Одесса: погибли двое, четверо пострадали

26 марта, 2020, 11:07

Утром 26 марта на 54-м километре автодороги Киев-Одесса столкнулись грузовой автомобиль Mersedes и 2 автобуса "ПАЗ", в результате чего два человека погибли и еще четверо были травмированы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

"С помощью гидравлического инструмента спасатели осуществили деблокирование пострадавших из искореженных автомобилей и передали работникам медицинской помощи. В результате дорожно-транспортного происшествия 2 водителя погибли на месте и четыре человека пострадали", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что пришлось деблокировать пострадавших в результате ДТП с помощью гидравлических инструментов.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 2 водителя погибли на месте и четыре человека пострадали", - добавили в ГСЧС.

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