Центры занятости две недели не принимают заявления на установление статуса безработного, - Розенко
Об этом экс-вице-премьер Украины Павел Розенко сказал в комментарии программы "Неделя с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV
"Сегодня деятельность центров занятости в Украине полностью остановлена. Сегодня центры занятости, в течение двух недель не выплачивают пособие по безработице и не принимают заявления на установление статуса безработного. То есть, сейчас идет ситуация, когда массово увольняют людей с работы, а они не могут получить помощь от государства, потому что центры занятости руководствуются нормативными актами о том, что человек должен прийти в центр занятости и поставить отметку или сдать документы", - отметил он .
"То есть, месяц мы об этом говорим. Месяц правительство не может решить до этого времени вопрос, чтобы перейти на другие формы контроля, проверки, установления статуса безработного. Правительство этого не сделало. Как следствие, центры занятости сегодня на карантине. Люди не могут прийти. И очевидно, что центры занятости прекратили выплачивать пособие по безработице. Вот вам яркий пример полной анархии во власти и непонимание самой власти своих приоритетов, и вообще, что происходит в государстве. Мы ожидаем, и безработные все ждут, пока власть роздуплится на изменения в нормативные акты, которые должны урегулировать этот вопрос", - говорит Розенко.
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