Больницам передадут конфискованные противоэпидемические товары, - правительство

26 марта, 2020, 13:45

Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает безвозмездную передачу учреждениям здравоохранения конфискованных товаров противоэпидемического назначения на время карантина в связи с пандемией

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает Правительственный портал.

Так, правительство поддержало постановление "О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы".

"Это постановление дает возможность обеспечить больницы необходимыми сейчас средствами защиты, а следовательно, снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют. Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски , защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения ", - отметил Гайченко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine