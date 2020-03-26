Больницам передадут конфискованные противоэпидемические товары, - правительство
Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает Правительственный портал.
Так, правительство поддержало постановление "О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы".
"Это постановление дает возможность обеспечить больницы необходимыми сейчас средствами защиты, а следовательно, снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют. Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски , защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения ", - отметил Гайченко.
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