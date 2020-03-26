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Espreso.tvОбществоБольницам передадут конфискованные противоэпидемические товары, - правительство

Больницам передадут конфискованные противоэпидемические товары, - правительство


фото: reuters
Кабинет министров принял постановление, которое предусматривает безвозмездную передачу учреждениям здравоохранения конфискованных товаров противоэпидемического назначения на время карантина в связи с пандемией

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает Правительственный портал.

Так, правительство поддержало постановление "О внесении изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы".

"Это постановление дает возможность обеспечить больницы необходимыми сейчас средствами защиты, а следовательно, снизить риск инфицирования коронавирусом СОVID-19 медицинского персонала и лиц, с которыми они контактируют. Мы будем безвозмездно передавать водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски , защитные очки и щитки, респираторы класса защиты не ниже FFР2, конфискованные в установленном порядке, в учреждения здравоохранения ", - отметил Гайченко.

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