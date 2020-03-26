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Espreso.tvОбществоБолее 3 млн американцев потеряли работу только за неделю из-за коронакризиса

Более 3 млн американцев потеряли работу только за неделю из-за коронакризиса

Количество заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю выросло до рекордных 3,28 млн, поскольку жесткие меры по сдерживанию пандемии коронавируса привели страну к внезапной остановке, вызвав волну увольнений

Об этом сообщает агентство Reuters.

В еженедельном отчете по заявкам на пособие по безработице, опубликованном в четверг, есть наглядные свидетельства разрушительного влияния коронавируса на экономику, что заставило Федеральный резерв сделать чрезвычайные шаги, а Конгресс США - собрать рекордный пакет стимулирующих мер на $ 2 трлн.

Экономисты говорят, что экономика уже находится в рецессии. Еженедельные заявки - самый показательный индикатор рынка труда.

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