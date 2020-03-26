BlaBlaCar призвал отказаться от несрочных поездок

26 марта, 2020, 13:57

Каршелинговий сервис BlaBlaCar ввел ограничения по количеству пассажиров в салоне авто

Сервис ввел ограничения по количеству пассажиров в автомобильных перевозках из-за карантина в Украине.

Водители могут указывать только три места в автомобиле. В компании говорят, это отчасти снизит риски во время совместных поездок.

"В нынешней ситуации "социального дистанцирования" мы настоятельно рекомендуем пользователям отменить все несрочные поездки с попутчиками. Карпулинговіе поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины", - добавили в BlaBlaCar.

Ранее компания также отменила все внутренние и международные автобусные перевозки.