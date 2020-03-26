 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоBlaBlaCar призвал отказаться от несрочных поездок

BlaBlaCar призвал отказаться от несрочных поездок


фото: kp.ua
Каршелинговий сервис BlaBlaCar ввел ограничения по количеству пассажиров в салоне авто

Сервис ввел ограничения по количеству пассажиров в автомобильных перевозках из-за карантина в Украине.

Водители могут указывать только три места в автомобиле. В компании говорят, это отчасти снизит риски во время совместных поездок.

"В нынешней ситуации "социального дистанцирования" мы настоятельно рекомендуем пользователям отменить все несрочные поездки с попутчиками. Карпулинговіе поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины", - добавили в BlaBlaCar.

Ранее компания также отменила все внутренние и международные автобусные перевозки.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать