BlaBlaCar призвал отказаться от несрочных поездок
Сервис ввел ограничения по количеству пассажиров в автомобильных перевозках из-за карантина в Украине.
Водители могут указывать только три места в автомобиле. В компании говорят, это отчасти снизит риски во время совместных поездок.
"В нынешней ситуации "социального дистанцирования" мы настоятельно рекомендуем пользователям отменить все несрочные поездки с попутчиками. Карпулинговіе поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто обязан беспрепятственно перемещаться между городами Украины", - добавили в BlaBlaCar.
Ранее компания также отменила все внутренние и международные автобусные перевозки.
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