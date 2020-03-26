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Espreso.tvОбществоБезответственность власти порождает безответственность других, - Синютка

Безответственность власти порождает безответственность других, - Синютка


фото: eurosolidarity.org
Безответственность власти порождает безответственность других

Так прокомментировал на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка действия частной клиники "Евролаб", которая скрыла информацию от общества и государственных органов, о выявленных случаях заболевания коронавируса у представителей "так называемой элиты".

"Недавно стало известно, что в Украине коронавирусом заболели не только простые граждане и работники, которые вернулись в Украину, но и представители так называемой элиты. В больницах миллиардер Хорошковский, несколько депутатов. В этой истории не было бы ничего непривычного - вирус не выбирает кого заражать, если бы не одно но. А именно - частная клиника «Евролаб», которая принадлежит другу президента Пальчевскому и в которую в прошлом году перед дебатами сдавал анализы Зеленский.

В эту клинику обратились нынешние «VIP-пациенты» после возвращения из французского Куршавеля для проверки,подхватили ли они коронавирус. И эта клиника подтвердила наличие заболевания, но что самое важное - скрыла эту информацию и от общества, и от государственных органов. Тем самым продемонстрировав полную безответственность, пренебрежение к гражданам Украины и нарушила Закон", - отмечается в заметке.

Синютка отметил, что "теперь возникает несколько вопросов к власти и президенту: когда против клиники будут возбуждены уголовные дела из-за сокрытия заражением коронавирусом, как этого требует закон? Контактировал ли Президент со своим другом Хорошковским после возвращения олигарха с курорта? Этот же вопрос касается и других представителей власти, которые могли контактировать с зараженным Хорошковским. Здесь не может быть никаких тайн - общество должно знать, в каком состоянии находятся представители власти, которые принимают решения в условиях пандемии и экономического кризиса. Ждем ответа на эти вопросы и главное - на возбуждение уголовного дела против клиники «Евролаб». Закон касается всех, а не только простых граждан ".

 

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