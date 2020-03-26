Без чрезвычайного положения не будем контролировать перемещение людей по номеру телефона, - Аваков

26 марта, 2020, 07:45

Министерство внутренних дел рассматривает возможность отслеживания перемещений граждан по номеру мобильного телефона во время карантина, однако такая мера не будет принята без режима чрезвычайного положения

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"Мы готовы по телефону контролировать, но это - нарушение конституционных прав, и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефонам не будет отслеживать перемещения каждого человека", - сказал он.

Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса.