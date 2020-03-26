 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБез чрезвычайного положения не будем контролировать перемещение людей по номеру телефона, - Аваков

Без чрезвычайного положения не будем контролировать перемещение людей по номеру телефона, - Аваков


фото: ZN.ua
Министерство внутренних дел рассматривает возможность отслеживания перемещений граждан по номеру мобильного телефона во время карантина, однако такая мера не будет принята без режима чрезвычайного положения

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"Мы готовы по телефону контролировать, но это - нарушение конституционных прав, и пока не введено чрезвычайное положение, никто по телефонам не будет отслеживать перемещения каждого человека", - сказал он.

Ранее заместитель министра МВД Антон Геращенко заявил, что правоохранители могут начать контроль самоизоляции украинцев в связи со вспышкой коронавируса.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать