Автор "Турецкого гамбита" Акунин заявил, что заразился COVID-19
26 марта, 2020, 17:03
Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заявил, что заразился коронавирусом
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Немного окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным нужно быть, а паниковать не надо)", - рассказал Акунин.
Борис Акунин - оппозиционно настроенный к путинскому режиму писатель, выступал против аннексии Крыма.
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