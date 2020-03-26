Автор "Турецкого гамбита" Акунин заявил, что заразился COVID-19

26 марта, 2020, 17:03

Писатель Борис Акунин (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) заявил, что заразился коронавирусом

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Немного окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным нужно быть, а паниковать не надо)", - рассказал Акунин.

Борис Акунин - оппозиционно настроенный к путинскому режиму писатель, выступал против аннексии Крыма.