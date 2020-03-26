Apple может отложить выпуск нового iPhone 12 на 2021

26 марта, 2020, 12:35

Американская компания Apple скорее всего отложит выпуск новых iPhone 12 с поддержкой технологии 5G к 2021 году

Об этом пишет pocketnow со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что это произойдет, даже если поставщики смогут подготовиться к осенней презентации гаджетов.

Большинство поклонников Apple ждут появления новой линейки iPhone 12 в этом году, но, вероятно, Apple рассмотрит возможность отсрочки запуска своих новых устройств с поддержкой 5G до следующего года. Сейчас в Apple идут внутренние дискуссии о возможности отсрочки выпуска iPhone 12 "на Луне".

"Кроме ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к плохому приему первого iPhone 5G", - отмечают источники.

Похоже, что основной причиной такой задержки может быть представление о том, как текущая ситуация может повлиять на продажи iPhone.

Пока выпуск серии iPhone 12 по-прежнему запланирован на сентябрь, и производитель Foxconn говорит, что они хорошо подготовлены к сезонному спросу, но новый iPhone 5G вполне может появиться в 2021 году.

На разработку серии iPhone 12 повлияли и ограничения на поездки. Apple по-прежнему следит за ситуацией в Соединенных Штатах и Европе, чтобы принять окончательное решение, которое может быть принято не позднее мая.