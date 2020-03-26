Apple может отложить выпуск нового iPhone 12 на 2021
Об этом пишет pocketnow со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что это произойдет, даже если поставщики смогут подготовиться к осенней презентации гаджетов.
Большинство поклонников Apple ждут появления новой линейки iPhone 12 в этом году, но, вероятно, Apple рассмотрит возможность отсрочки запуска своих новых устройств с поддержкой 5G до следующего года. Сейчас в Apple идут внутренние дискуссии о возможности отсрочки выпуска iPhone 12 "на Луне".
"Кроме ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к плохому приему первого iPhone 5G", - отмечают источники.
Похоже, что основной причиной такой задержки может быть представление о том, как текущая ситуация может повлиять на продажи iPhone.
Пока выпуск серии iPhone 12 по-прежнему запланирован на сентябрь, и производитель Foxconn говорит, что они хорошо подготовлены к сезонному спросу, но новый iPhone 5G вполне может появиться в 2021 году.
На разработку серии iPhone 12 повлияли и ограничения на поездки. Apple по-прежнему следит за ситуацией в Соединенных Штатах и Европе, чтобы принять окончательное решение, которое может быть принято не позднее мая.
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