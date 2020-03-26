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Espreso.tvОбщество80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 - La Stampa

80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19 - La Stampa

Около 80% гуманитарной помощи, которую Россия направила Италии для борьбы с коронавирусом, оказались "абсолютно ненужной или малополезной"

Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа, тогда как, например, Китай отправил в Италию в основном медицинские маски и аппараты ИВЛ.

По информации издания, предоставив Италии поддержку, Москва преследует свои политические и дипломатические интересы, а итальянский премьер Джузеппе Конте согласился принять ее, чтобы "укрепить личные отношения" с Москвой.

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Газета обращает внимание, что все российские специалисты - военные с высокими воинскими званиями, а не медики.

"Российские военные свободно передвигаются по территории Италии, в нескольких шагах от баз НАТО", - отмечает La Stampa.

В Италии более 74 тысяч человек заразились коронавирусом, более 7500 умерли.

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