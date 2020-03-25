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Espreso.tvОбществоЗапорожье: город вводит режим чрезвычайной ситуации после 4 случаев коронавируса

Запорожье: город вводит режим чрезвычайной ситуации после 4 случаев коронавируса


фото: gvozdi.zp.ua
С 14:00 по решению горисполкома в городе Запорожье вводят режим чрезвычайной ситуации

Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк в Facebook.

"В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршавеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - написал Буряк.

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Мэр города отметил, что на сессии горсовета хочет выделить для борьбы с коронавирусом 100 млн грн дополнительного финансирования.

  • Как сообщалось, на данный момент режима чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.

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