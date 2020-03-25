Запорожье: город вводит режим чрезвычайной ситуации после 4 случаев коронавируса
25 марта, 2020, 12:16
С 14:00 по решению горисполкома в городе Запорожье вводят режим чрезвычайной ситуации
Об этом сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк в Facebook.
"В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера. Все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршавеля. Их возраст - от 41 до 55 лет", - написал Буряк.
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Мэр города отметил, что на сессии горсовета хочет выделить для борьбы с коронавирусом 100 млн грн дополнительного финансирования.
- Как сообщалось, на данный момент режима чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.
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