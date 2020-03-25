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Espreso.tvОбществоЗа день оккупанты 7 раз обстреляли бойцов ООС, применив и запрещенное оружие

За день оккупанты 7 раз обстреляли бойцов ООС, применив и запрещенное оружие

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено пять обстрелов, а именно:
дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм - 5 мин и гранатометов различных систем; в районе населенного пункта Красногоровка - из ручного противотанкового гранатомета; рядом с Песками - из 82-мм миномета и автоматического станкового гранатомета.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины; рядом с Крымским - из 120-мм минометов - 20 мин.

Сегодня, 25 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.
На сегодня случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

 

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