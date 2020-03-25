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Espreso.tvОбществоЗа 24 марта в Украину вернулось более 11 тыс. человек, - ГПСУ

За 24 марта в Украину вернулось более 11 тыс. человек, - ГПСУ


фото: reuters
Из-за пандемии коронавируса в Украину за минувшие сутки вернулись более 11 тысяч человек

Об этом сообщила администрация Государственной пограничной службы на Правительственном портале.

За минувшие сутки украинскую границу пересекло почти 19 тыс. человек, из которых более 11 тыс. человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы. Также на выезд оформили 2370 иностранцев, а в страну из-за карантина не пустили почти 30 иностранных граждан.

"За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья около 13 тыс. человек. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия и памятки о самоизоляции", - говорится в сообщении.

  • 25 марта из Франции в Украину прибудет еще три самолета с эвакуированными украинцами.
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