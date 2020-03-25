25 марта, 2020, 13:38

Из-за карантина субсидии в Украине, чтобы поддержать население, могут увеличить в среднем на 300 грн.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, передает Еспресо.TV

"Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос увеличения субсидий в период карантина. Будем обсуждать упрощение порядка их предоставления, особенно тем, кто потерял работу в период карантина. В среднем увеличение составит 300 грн", - сказал Шмыгаль.

Механизм должен заработать после принятия Радой закона о стабилизационном фонде. Для этого КМУ подготовит изменения для бюджета.

Также известно, что постановление запрещает в период карантина лишать граждан субсидий. Председателя ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий.

Для этого лица должны зарегистрироваться в службе занятости. Это возможно сделать онлайн.