Из-за карантина субсидии для украинцев увеличат и упростят доступ к ним в случае потери работы, - Шмыгаль
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, передает Еспресо.TV
"Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос увеличения субсидий в период карантина. Будем обсуждать упрощение порядка их предоставления, особенно тем, кто потерял работу в период карантина. В среднем увеличение составит 300 грн", - сказал Шмыгаль.
Механизм должен заработать после принятия Радой закона о стабилизационном фонде. Для этого КМУ подготовит изменения для бюджета.
Также известно, что постановление запрещает в период карантина лишать граждан субсидий. Председателя ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий.
Для этого лица должны зарегистрироваться в службе занятости. Это возможно сделать онлайн.
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