 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за карантина субсидии для украинцев увеличат и упростят доступ к ним в случае потери работы, - Шмыгаль

Из-за карантина субсидии для украинцев увеличат и упростят доступ к ним в случае потери работы, - Шмыгаль


фото: kmu.gov.ua
Из-за карантина субсидии в Украине, чтобы поддержать население, могут увеличить в среднем на 300 грн.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, передает Еспресо.TV

"Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос увеличения субсидий в период карантина. Будем обсуждать упрощение порядка их предоставления, особенно тем, кто потерял работу в период карантина. В среднем увеличение составит 300 грн", - сказал Шмыгаль.

Механизм должен заработать после принятия Радой закона о стабилизационном фонде. Для этого КМУ подготовит изменения для бюджета.

Также известно, что постановление запрещает в период карантина лишать граждан субсидий. Председателя ОГА с органами местного самоуправления должны обеспечить соблюдение этих условий.

Для этого лица должны зарегистрироваться в службе занятости. Это возможно сделать онлайн.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 марта, 2020 среда

больше новостей

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать