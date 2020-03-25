Испания обратилась к НАТО с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом

25 марта, 2020, 17:56

Правительство Испании запросило в НАТО комплекты для тестирования коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких и защитное снаряжение

Как сообщает Reuters, с соответствующей просьбой к руководству НАТО обратился министр обороны Мигель Вильярройа.

Министр добавил, что помощь Альянса будет направлена гражданским лицам.

В среду, 25 марта, Испания опередила Китай по числу смертей от коронавируса и заняла второе место в мире после Италии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вспышка коронавируса - суровое испытание на стойкость для НАТО и для стран-союзниц, но это не повлияло на способность Альянса к обороне союзников.

Читайте также: Коронавирус в Испании: из-за нехватки мест пациентов размещают прямо на полу в коридорах больницы

Испания сейчас уступает только Италии (где по последним данным 6820 умерших) по количеству зарегистрированных смертей от недуга. Мадрид ожидает, что текущая неделя станет самой тяжелой в борьбе с коронавирусом.

Во всем мире зарегистрировано более 387 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 16 тыс. пациентов.

Читайте также: Коронавирус: испанские военные находят в домах престарелых тела брошенных пациентов

Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса - число случаев заражения превысило 200 тысяч, от COVID-19 умерли более 10 тысяч пациентов.