Испания обратилась к НАТО с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом
Как сообщает Reuters, с соответствующей просьбой к руководству НАТО обратился министр обороны Мигель Вильярройа.
Министр добавил, что помощь Альянса будет направлена гражданским лицам.
В среду, 25 марта, Испания опередила Китай по числу смертей от коронавируса и заняла второе место в мире после Италии.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вспышка коронавируса - суровое испытание на стойкость для НАТО и для стран-союзниц, но это не повлияло на способность Альянса к обороне союзников.
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Испания сейчас уступает только Италии (где по последним данным 6820 умерших) по количеству зарегистрированных смертей от недуга. Мадрид ожидает, что текущая неделя станет самой тяжелой в борьбе с коронавирусом.
Во всем мире зарегистрировано более 387 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 16 тыс. пациентов.
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Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса - число случаев заражения превысило 200 тысяч, от COVID-19 умерли более 10 тысяч пациентов.
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