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Espreso.tvОбществоИспания обратилась к НАТО с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом

Испания обратилась к НАТО с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом


фото: reuters
Правительство Испании запросило в НАТО комплекты для тестирования коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких и защитное снаряжение

Как сообщает Reuters, с соответствующей просьбой к руководству НАТО обратился министр обороны Мигель Вильярройа.

Министр добавил, что помощь Альянса будет направлена гражданским лицам.

В среду, 25 марта, Испания опередила Китай по числу смертей от коронавируса и заняла второе место в мире после Италии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вспышка коронавируса - суровое испытание на стойкость для НАТО и для стран-союзниц, но это не повлияло на способность Альянса к обороне союзников.

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Испания сейчас уступает только Италии (где по последним данным 6820 умерших) по количеству зарегистрированных смертей от недуга. Мадрид ожидает, что текущая неделя станет самой тяжелой в борьбе с коронавирусом.

Во всем мире зарегистрировано более 387 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19, из которых не менее 100 тыс. вылечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 16 тыс. пациентов.

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Европа стала новым эпицентром пандемии коронавируса - число случаев заражения превысило 200 тысяч, от COVID-19 умерли более 10 тысяч пациентов.

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