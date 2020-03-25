YouTube снизит качество видео-контента по всему миру из-за пандемии COVID-19
Об этом сообщает тематический игровой ресурс IGN .
Уточняется, что Youtube с сегодняшнего дня вводит 30-дневное ограничение на качество видео по умолчанию.
Сначала ограничение задевало только страны Европейского Союза, но теперь коснется всего мира. То есть, ролики будут проигрываться по умолчанию в SD-качестве.
Отмечается, что у пользователей при этом продолжает оставаться возможность вручную выбирать лучшее качество проигрывания видеороликов.
В свою очередь в компании Sony приняли решение снизить максимальную скорость скачивания контента видеоигр в сервисе PlayStation Network для Европы.
Сообщается, что ограничения не повлияет на игровой процесс.
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